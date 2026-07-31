Operatori e mezzi di Ecologia Oggi al Porto di Reggio per una pulizia approfondita mai fatta prima

Pulizia e decoro quali prerequisiti essenziali per ricondurre Reggio Calabria sui retti binari di una ordinaria civiltà dispersa nella memoria accumulatasi in dodici anni di vuoto. Non era mai accaduto prima di oggi e stamattina operatori e mezzi di Ecologia Oggi, dando seguito a precisi input del sindaco Francesco Cannizzaro, si sono diretti nel parcheggio del Porto per compiere una pulizia approfondita dell’area, tradizionalmente abbandonata a sé stessa.

Gli addetti si sono occupati dello sfalcio e della raccolta dell’erba, della pulizia dei marciapiedi, dello spazzamento e del lavaggio delle strade.

L’apposita segnaletica di divieto di sosta, indispensabile per poter svolgere il servizio di pulizia delle aree occupate dai cittadini, è stata installata pro tempore rispettando le 48 ore previste dal Codice della strada. Una precisazione dovuta alla luce di qualche lamentela ingiustificata prodotta da chi, naturalmente disabituato alle elementari regole dettate dalla quotidianità di una città normale, si è trovato nell’impossibilità di parcheggiare, per un giorno, l’inseparabile automobile al solito posto.