Operaio di “Calabria Verde” muore raggiunto da un fulmine

Un fulmine si è abbattuto su un rudere in una zona di montagna a Santa Caterina dello Ionio, in provincia di Catanzaro.

All’interno avevano trovato riparo due uomini che vi si erano introdotti per sfuggire alle avverse condizioni meteorologiche imperversanti in gran parte della regione. Uno dei due, che prestava servizio, in qualità di operaio, presso l’azienda “Calabria Verde”, raggiunto dalla saetta, è morto; l’altro ha riportato ferite ed è svenuto. La vittima, R.F., era nata a Caulonia, in provincia di Reggio Calabria. Dopo aver ripreso conoscenza, la persona sopravvissuta ha capito ciò che era accaduto e si è prodigata per allertare i soccorritori. Ad intervenire sono stati i componenti dell’Unità di Pronta emergenza territoriale di Caulonia. Stava per atterrare pure un’eliambulanza che, alla luce del tragico epilogo, non ha completato le operazioni.