Operai di Calabria Verde spostati nel vivaio Ariola, Fazio e Demasi protestano: “Non sono tappabuchi”

I sindaci di Fabrizia e Nardodipace, Francesco Fazio e Antonio Demasi, hanno inviato una missiva all’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo per esprimere il loro “più acuto dissenso e un triste rammarico per l’improprio ed opportunistico utilizzo che, di punto in bianco e senza preavviso o coordinamento alcuno, l’Azienda Calabria Verde sta facendo delle squadre di operai usualmente utilizzate per i lavori di manutenzione e prevenzione dei territori montani ricadenti nella nostra autorità amministrativa”.

I due sindaci ricordano preliminarmente che “gli attuali operai dipendenti dell’Azienda regionale Calabria Verde nacquero nel 2001, in seguito alla alluvione in Soverato, come operai del cosiddetto Fondo Sollievo, con il compito di mettere in atto tutte le azioni necessarie alla prevenzione del dissesto idrogeologico, delle frane, degli smottamenti, degli incendi e delle alluvioni” aggiungendo che “nel corso del tempo, questo che era il compito principale e primigenio, è stato sempre più ridimensionato per assecondare i crescenti compiti dell’Azienda, al punto da aver visto a volte gli operai specializzati nel settore della forestazione divenire inspiegabilmente spazzini delle coste e delle marine vibonesi”.

Fazio e Demasi affermano che “oggi si scopre, senza nessuna pianificazione, preavviso o concertazione con le autorità amministrative dei Comuni di Fabrizia e Nardodipace, che ‘per soddisfare le esigenze di manodopera nel vivaio Ariola risulta necessario impiegare Oif afferenti ai cantieri di Fabrizia e Nardodipace – una squadra per ogni cantiere – con turnazione settimanale/bisettimanale’”. Tale scelta è motivo di dispiacere per i due primi cittadini poiché “queste squadre di operai del comparto forestale che dovrebbero principalmente custodire occuparsi della manutenzione e della prevenzione dei nostri comuni, le si stanno invece adoperando alla stregua di ‘tappabuchi’, per svolgere compiti per i quali invece, nel passato, si procedeva ad apposite e importantissime assunzioni aggiuntive come con i contratti stagionali, a tempo determinato o le cosiddette 51 e 102 giornate agricole”.

Pertanto, Fazio e Demasi ribadiscono “un profondo dissenso ed una formale protesta, che ci si augura non arrivi a coinvolgere anche i settori della società direttamente o indirettamente interessati, chiedendo a chiunque ne abbia facoltà e competenza di invertire questo dannoso ed ingrato circolo vizioso che sta sempre più umiliando e rendendo marginali i territori montani delle Preserre vibonesi”.