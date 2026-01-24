Open Day alla scuola primaria “Azaria Tedeschi” di Serra: l’entusiasmo dei bambini

Nella mattinata di ieri si è svolto, nei locali della scuola primaria “Azaria Tedeschi”, l’Open Day, al quale hanno partecipato i bambini (alcuni accompagnati dai genitori) e le maestre delle scuole dell’infanzia del territorio.

L’accoglienza è iniziata nel salone “Vinicio Gambino”, dove i piccoli ospiti sono stati accolti dagli alunni e dalle insegnanti della classe 5ª A della scuola primaria “Azaria Tedeschi”, alla presenza del vicepreside, Vincenzo D’Agostino. I ragazzi hanno raccontato l’esperienza vissuta nel corso dei cinque anni trascorsi nella loro scuola, invitando simpaticamente i bambini delle terze sezioni delle scuole dell’infanzia a iscriversi al loro Istituto.

Successivamente, lungo il corridoio, gli alunni hanno cantato una canzone accompagnata da una coreografia, coinvolgendo i piccoli ospiti e invitandoli a visitare tutte le classi, dove erano state organizzate diverse attività di accoglienza. In seguito, i bambini si sono recati al tavolo della merenda, offerta dal team della scuola “Azaria Tedeschi”, insieme a simpatici gadget realizzati dagli alunni della scuola primaria.

Infine, grandi e piccini sono scesi nei locali della palestra, dove, insieme alla docente di Educazione motoria, hanno svolto percorsi ludico-motori che profumavano di collaborazione, aiuto e, soprattutto, di quell’entusiasmo autentico che solo i bambini sanno trasmettere pienamente.