Onorificenze Festa della Repubblica, Princi: “Complimenti a Eduardo Lamberti Castronuovo, dirigente appassionato di cultura”

“Rivolgo i miei più sentiti e calorosi auguri a tutti i cittadini che sono stati insigniti delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, nel corso della solenne cerimonia che si è svolta ieri in Piazza Italia a Reggio Calabria, durante la quale sono state conferite anche le Medaglie d’Onore ai nostri connazionali deportati nei lager e nei campi di lavoro nella Seconda Guerra Mondiale. Un riconoscimento di altissimo valore simbolico e civile, consegnato dal Prefetto di Reggio Calabria, dottoressa Clara Vaccaro, che rinnova l’impegno della Repubblica nel custodire la memoria storica e premiare il merito. Tra le personalità insignite, desidero esprimere i miei complimenti all’amico Eduardo Lamberti Castronuovo, che stimo da tempo per il suo instancabile operato come dirigente appassionato di cultura, sempre al servizio della comunità e delle istituzioni”. Lo afferma l’europarlamentare calabrese Giusi Princi.

“L’onorificenza di Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana conferita al dott. Lamberti Castronuovo – prosegue l’europarlamentare – rappresenta il giusto riconoscimento a una figura poliedrica, dalla straordinaria caratura professionale e civica. Medico, imprenditore, editore, Presidente del Conservatorio ‘F. Cilea’ di Reggio Calabria, il dottor Lamberti Castronuovo ha saputo coniugare la competenza con la passione, trasformando ogni incarico in un’opportunità di crescita per il territorio. Un simbolo di impegno, dedizione e lungimiranza: nella sanità, nell’informazione, nella cultura, che ha promosso con visione, creando ponti tra generazioni, linguaggi e istituzioni. Significativa – conclude l’europarlamentare – è stata la decisione di dedicare questa prestigiosa onorificenza alla città di Reggio Calabria, alla quale ha costantemente orientato il proprio impegno personale e professionale”.