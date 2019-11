Onoranze funebri, martedì nuova manifestazione davanti al Consiglio regionale

“Apprendiamo che giorno 12 novembre 2019 si riunirà presso il Consiglio regionale della Calabria l’Assemblea legislativa che vedrà al quinto punto dell’ordine del giorno la Proposta di legge n. 439 recante ‘Disciplina delle attività funebri’. In ottemperanza a quanto già manifestato giorno 30 ottobre, le imprese funebri e le loro rappresentanze, saranno nuovamente presenti in maggior numero per dimostrare alla politica che le imprese calabresi vogliono norme, vogliono legalità e vogliono rispetto soprattutto da coloro che siedono nei banchi del Consiglio grazie al popolo sovrano”.

Nuova presa di posizione del portavoce Cosfit Rocco Caliò che evidenzia il fatto che “manifesteremo ancor più numerosi affinché nasca una norma del settore funebre”.