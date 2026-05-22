Onco Med nel reparto di Oncologia dell’ospedale Annunziata con showcooking e Brunori

Nel reparto di Oncologia dell’ospedale di Ospedale dell’Annunziata una giornata speciale ha trasformato corsie e sale d’attesa in un luogo di sorrisi, condivisione e speranza. L’associazione Onco Med ha infatti organizzato un coinvolgente showcooking curato dalla Maccaroni Chef Academy, regalando ai pazienti, ai familiari e al personale sanitario un momento di leggerezza e partecipazione autentica.



L’iniziativa, nata con l’obiettivo di promuovere il valore della sana alimentazione anche nei percorsi di cura, ha saputo unire gusto, intrattenimento e sensibilizzazione. Gli chef della academy hanno guidato i presenti nella preparazione di piatti semplici, colorati e nutrienti, spiegando come il cibo possa diventare non soltanto piacere quotidiano, ma anche uno strumento importante di benessere e vicinanza umana.

Tra pentole fumanti, profumi invitanti e curiosità culinarie, rigorosamente calabresi di eccellenza, , l’atmosfera si è fatta subito calorosa e familiare. A rendere ancora più speciale l’evento è stata la partecipazione straordinaria del cantautore Brunori Sas, che con la sua consueta sensibilità ha voluto condividere alcuni momenti con i pazienti e gli operatori del reparto.

L’artista calabrese si è intrattenuto con grande disponibilità tra racconti, sorrisi e parole di incoraggiamento, contribuendo a creare un clima di forte emozione e umanità. La sua presenza è stata accolta con entusiasmo da tutti i partecipanti, trasformando l’evento in un’occasione ancora più significativa.

Lo showcooking ha rappresentato molto più di una semplice dimostrazione culinaria: è stato un momento di socialità e vicinanza, capace di portare energia positiva in un contesto delicato come quello ospedaliero. Attraverso iniziative come questa, l’associazione Onco Med conferma il proprio impegno nel sostenere i pazienti oncologici non solo dal punto di vista sanitario, ma anche umano e relazionale.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla presidente Onco Med, Francesca Caruso, e dal direttore della Maccaroni chef academy, Corrado Rossi, che hanno sottolineato l’importanza di attività come queste, capaci di alleggerire il percorso terapeutico e rafforzare il senso di comunità. Una giornata fatta di musica, cucina e sorrisi, che ha lasciato nel cuore di tutti i presenti il sapore autentico della condivisione.