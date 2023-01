Omicidio Muzzupappa: arrestato il presunto autore

Nella notte i Carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia, hanno fatto irruzione in un anonimo appartamento al quinto piano di un condominio in un quartiere residenziale di Vibo Valentia dove il presunto autore dell’omicidio di Muzzupappa Giuseppe aveva trovato riparo sentendosi al sicuro. L’uomo, a carico del quale era pendente, dal 2 dicembre dell’anno scorso, un’ordinanza di custodia cautelare chiesta dal Procuratore Camillo Falvo e dal sostituto co-titolare del fascicolo pochi giorni dopo l’omicidio del 26 novembre, non ha opposto alcuna resistenza ai cacciatori dello Squadrone eliportato e agli uomini del Nucleo Investigativo mentre dall’alto l’elicottero dell’8 NEC garantiva la sorveglianza dell’intera area dell’intervento. Dopo la notifica del provvedimento restrittivo è stato accompagnato al carcere cittadino dove rimarrà a disposizione del Gip da cui sarà interrogato nei prossimi giorni. Nel frattempo proseguono le indagini per capire chi abbia favorito la latitanza dell’arrestato.