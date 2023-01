Omicidio in Calabria: 50enne assassinato in un distributore di carburante

Un distributore di carburante ubicato lungo la Strada Statale 18 è stato teatro, nella serata di venerdì, di un omicidio: a cadere sotto i colpi di arma da fuoco è stato il cinquantenne Massimo Lo Prete.

Intorno alle 23, sulla base di quanto appurato finora dai Carabinieri del Gruppo di Gioia Tauro, fermatosi presso la stazione di servizio per immettere benzina nella Fiat Panda di cui era proprietario, Lo Prete è stato freddato a ridosso della pompa di benzina dove gli inquirenti hanno trovato l’autoveicolo al cui interno giaceva riverso il corpo senza vita della vittima. Coinvolto in passato in vicende giudiziarie connesse alla droga, l’uomo era gestore di un autonoleggio. Un corposo sostegno alle indagini finalizzate all’individuazione dell’assassino e delle cause scatenanti il fatto di sangue si spera che arrivi dalle riprese delle telecamere di sorveglianze installate nella zona interessata dall’agguato.