Omicidio Filippo Ceravolo, il PD: “Passo in avanti verso la verità”

“Accogliamo con soddisfazione gli sviluppi sull’omicidio di Filippo Ceravolo. È un passo avanti atteso da anni, che restituisce fiducia e senso di giustizia”. È quanto si legge in un comunicato del PD Calabria.

“Rivolgiamo il nostro pensiero alla famiglia Ceravolo, che – proseguono i dem calabresi – ha affrontato un dolore molto grave senza mai smettere di chiedere verità. Non si può dimenticare la battaglia civile del padre di Filippo, Martino, che ha tenuto sempre alta l’attenzione su questa vicenda”. “Ringraziamo la magistratura e i carabinieri del Comando provinciale di Vibo Valentia per il lavoro svolto. La loro azione – sottolineano i dem – conferma il valore delle istituzioni nella tutela della legalità”. “La Calabria ha bisogno di giustizia e presenza dello Stato. Ogni passo in avanti verso la verità accresce la fiducia dei cittadini e – conclude la nota del Pd Calabria – richiama a un impegno costante contro la criminalità organizzata”.