Omicidio di un pastore: fermato l’indiziato del delitto

Lo scorso 28 gennaio, i Carabinieri della Compagnia di Melito di Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, sono intervenuti in località Ceracadi di Condofuri, dove poco prima era stato rinvenuto, in area impervia sul ciglio di un dirupo, il corpo esamine di un pastore 42enne, residente a Gallicianò.



Diversi indizi hanno orientato da subito le indagini verso una morte dovuta a cause violente, principalmente in ragione di una ferita al collo compatibile con un colpo d’arma da fuoco.

Sulla scena criminis sono intervenute le unità del Comando Provinciale di Reggio Calabria specializzate nelle investigazioni scientifiche per un approfondito sopralluogo tecnico, continuato anche nei giorni successivi con il supporto di unità dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria.

Le investigazioni dei militari dell’Arma, coordinate dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, hanno permesso di acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti di un 40enne del luogo che, dopo il fatto, si era reso irreperibile. Quest’ultimo, dopo essere stato rintracciato nella giornata di ieri, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto, sul quale si pronuncerà il Tribunale di Reggio Calabria.