Omicidio di Paravati, Giordano: “Atto criminale, la comunità reagisca con i valori della fratellanza”

“Mi sento fortemente rattristato e condanno fermamente il brutale omicidio commesso ai danni di un’altra giovane vittima del luogo. Non conosciamo le ragioni che abbiano potuto indurre all’insano gesto, ma nessun motivo può giustificare quanto successo”. È quanto afferma il sindaco di Mileto Salvatore Fortunato Giordano che biasima “un atto criminale che ricaccia la nostra comunità in tempi ed episodi bui, alle prese con le nuove e antiche emergenze, che fa riflettere sulla mancanza di valori di cui questi atti sono portatori.



Disvalori che, però, non appartengono alla nostra comunità, e men che meno a quella più specifica di Paravati, invece operosa e rispettosa, ora impegnata in un’opera di solidarietà sociale, attraverso il volontariato spontaneo e disinteressato, nei confronti dei più deboli e disagiati”.

“Una luce funesta – aggiunge – che l’insano gesto ha portato in noi, che deve maggiormente farci riflettere ed impegnare sulla necessità, a partire da subito, di tenere tutti comportamenti costruttivi, che servano a infondere, soprattutto nei giovani, sentimenti positivi e di rispetto dei valori fondamentali della vita.

Un pensiero va ai genitori e ai parenti della giovane vittima, che sicuramente non avrebbero mai potuto immaginare di dover essere sottoposti ad una così dura prova, a cui vanno le condoglianze e la vicinanza umana di tutta l’amministrazione comunale”. C’è infine un “invito ai giovani, amici della vittima, a reagire con comportamenti positivi, avendo come obiettivo di contribuire, anche con semplici gesti quotidiani, alla creazione di un tessuto sociale fondato sui valori della fratellanza, della solidarietà e della comunità, che rigettino la sopraffazione. Unici valori che sono in grado di costruire una società tollerante, ove le questioni possano risolversi senza l’uso della violenza e con il rispetto di tutti”.