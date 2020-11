Omicidio del sindacalista Sacko a San Calogero: imputato condannato a 22 anni di carcere

22 anni di carcere: è questa la sentenza emessa dal Collegio giudicante della Corte d’Assise di Catanzaro che ha riconosciuto responsabile del reato di omicidio volontario Antonio Pontoriero.

L’imputato rispondeva dell’assassinio di Soumayla Sacko, sindacalista dell’Unione Sindacale di Base e bracciante agricolo proveniente dal Mali trucidato a fucilate il 2 giugno del 2018. La vittima del delitto, appena 29enne, aveva raggiunto in compagnia di una persona amica un impianto abbandonato in contrada “Tranquilla”, a San Calogero, in provincia di Vibo Valentia: era solo mosso dall’intento di prendere lastre metalliche buone per realizzare un rifugio nella baraccopoli di San Ferdinando, successivamente smantellata, presso cui si arrangiava a vivere. Secondo l’impianto accusatorio, Pontoriero lo uccise perché mal tollerava le intrusioni nella zona della ex Fornace, da lui considerata come propria. Oltre al reato di omicidio volontario gli erano stati addebitati anche quelli di detenzione e porto illegale di armi da fuoco e munizioni. Il feretro di Soumayla Sacko, che lasciò una figlia di cinque anni, fu riportato nel villaggio di origine nel Mali e lì seppellito.