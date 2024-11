Oltre un chilo di marijuana e 37 mila euro nascosti in uno stabilimento balneare: arrestati tre uomini

In un’operazione di contrasto al traffico di stupefacenti condotta dalla Compagnia dei Carabinieri di Villa San Giovanni, lo scorso 1° novembre tre uomini sono stati sorpresi in possesso di oltre un chilogrammo di marijuana e di una somma di 37.000 euro in contanti, nascosti all’interno di uno stabilimento balneare in località Bagnara Calabra.



L’intervento, avvenuto nel primo pomeriggio, è stato condotto a seguito di specifiche attività di controllo del territorio, mirate al contrasto dello spaccio di stupefacenti nella zona di Bagnara Calabra. I Carabinieri, insospettiti dalla presenza dei tre all’interno dello stabilimento balneare chiuso, hanno deciso di intervenire.

Dopo averli fermati e sottoposti a un controllo, i militari hanno scoperto l’ingente quantità di sostanza stupefacente e la consistente somma di denaro, ritenuta provento delle attività illecite.

L’operazione si è conclusa con l’arresto in flagranza dei tre uomini, che sono stati immediatamente trasferiti in caserma per gli accertamenti di rito. La droga e il denaro sono stati sequestrati.

A seguito dell’arresto, nella giornata di ieri si è tenuta l’udienza di convalida presso il Tribunale di Reggio Calabria. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare della custodia in carcere per tutti e tre gli arrestati.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e i tre soggetti sono da considerarsi innocenti fino a condanna definitiva.