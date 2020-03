“Oltre il Covid”: l’iniziativa della Pro Loco di Jonadi a favore della ricerca

La Pro Loco di Jonadi ha lanciato in data odierna una raccolta fondi dal titolo “Oltre la Covid” con il fine di raccogliere contributi economici da destinare ai ricercatori calabresi che sono impegnati “in trincea” alla ricerca di soluzioni che possano “rallentare o, ci si augura, fermare la diffusione del virus”.

“La ricerca è fondamentale in questo momento – afferma il presidente dell’associazione Enzo Pesce – e il lavoro brillante che molte menti calabresi stanno mettendo in campo senza sosta non deve passare in secondo piano e deve invece essere sostenuta con strumentazioni adeguate e risorse necessarie per continuare questa corsa contro il tempo”.

La Pro Loco di Jonadi, già all’opera per l’attuazione di altre iniziative sul territorio comunale, invita così tutti i cittadini a contribuire secondo le proprie possibilità e e a diffondere il più possibile la campagna di raccolta fondi. L’obiettivo è quello di raggiungere il prima possibile la cifra di 2 mila euro che verranno utilizzati al suddetto scopo “nella massima trasparenza e condivisione”. A tal proposito l’associazione ha attivato l’indirizzo email info@prolocoionadi.it che potrà essere utilizzato per chiedere maggiori informazioni riguardo l’iniziativa. Il messaggio finale lanciato dai soci è chiaro ed inequivocabile “Insieme ce la faremo e andremo ‘Oltre il Covid!’ e noi ci auguriamo che possa presto avverarsi”.