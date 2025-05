“Oltre il 25 Aprile, oltre il ponte”: le iniziative dell’IIS “Einaudi” di Serra San Bruno per celebrare la Liberazione

L’Istituto di Istruzione Superiore “Luigi Einaudi” di Serra San Bruno ha celebrato il 25 aprile, anniversario della Liberazione italiana, con una manifestazione significativa e coinvolgente. L’evento, tenutosi nei locali della scuola il 29 Aprile, è stato dedicato alla riflessione sulla storia e sul significato della Resistenza italiana, con una serie di attività che hanno visto protagoniste le studentesse e gli studenti delle classi prime e quinte dell’Istituto.

La manifestazione è iniziata con un intervento accorato e puntuale del dirigente scolastico Antonino Ceravolo, che ha esortato gli allievi a non dimenticare e a tenere sempre viva la memoria di ciò che è accaduto, tramite momenti collettivi, letture, restando vigili.

La parola è stata poi presa dalla professoressa Bonacci, curatrice della manifestazione, che ha spiegato le motivazioni che hanno spinto alla realizzazione della mattinata e lo svolgersi della stessa.

Si è quindi proseguito con la proiezione del docufilm “Fino alla fine, Comites!” di Franco Arminio e Maurizio Marzolla, che ha raccontato il ruolo dei partigiani meridionali nella guerra di Liberazione, attraverso testimonianze e immagini d’archivio. Il film ha fornito un contesto storico importante per le attività successive.

Le studentesse e gli studenti delle classi prime, seguiti dalla professoressa Bonacci, hanno realizzato dei posters sulla Costituzione italiana, sui partigiani delle Serre, con un focus significativo sul partigiano serrese Pino Scrivo (nome di battaglia Aramis) e sul partigiano di Nardodipace, Francesco Vallelonga (nome di battaglia Fanfulla). Inoltre, i manifesti hanno offerto anche una carrellata sulle donne partigiane calabresi, da Giuseppina Russo a Teresa Gullace. I posters hanno regalato poi uno spaccato sul gruppo scout “Aquile Randagie”, momento voluto dalla prof.ssa Trapasso.

Durante la giornata, le studentesse delle classi quinte del Liceo, sapientemente guidate dalle professoresse De Piano e Petrocca, hanno inoltre letto e commentato passi di libri importanti sulla Resistenza, come “Il partigiano Johnny” di Beppe Fenoglio e “L’Agnese va a morire” di Renata Viganò. Queste letture hanno fornito un’ulteriore prospettiva sulla storia e hanno stimolato discussioni e riflessioni.

L’intervento del professore Procopio ha poi letteralmente animato la platea e la discussione, spronando i ragazzi a diventare protagonisti del loro presente e a fare propri i valori per cui i partigiani hanno duramente e fieramente combattuto.

Le testimonianze sul Manifesto di Ventotene, da parte delle studentesse della classe quinta del Linguistico, coadiuvate dalla professoressa Gallè, hanno posto l’accento su quanto tale documento, scritto nel 1941 da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi, sia stato fondamentale per plasmare le idee su cui si è basata l’azione dei partigiani e delle partigiane. La manifestazione si è conclusa con il commento e l’ascolto del brano del musicista calabrese Francesco Misale, “Il soldato e il partigiano”, a cura della classe quinta dell’indirizzo SIA, seguita con cura dalla professoressa Grillo.

“Perché – si sono domandati gli studenti – è importante ricordare il 25 aprile oggi? In un momento in cui la storia sembra ripetersi e le libertà fondamentali messe alla prova, è fondamentale riflettere sulla lotta dei partigiani e sulla conquista della libertà e della democrazia. Ricordare il 25 aprile significa anche ricordare i valori della Resistenza, come la solidarietà, la giustizia e la lotta contro l’oppressione”.

La manifestazione ha dimostrato l’impegno dell’Istituto “Einaudi” di Serra San Bruno nella formazione di cittadini consapevoli e responsabili, capaci di riflettere sulla storia e di esprimere la propria creatività.