Oltre 60 milioni di euro per manutenzione di ponti e viadotti in Calabria

«Per il triennio 2021-23 la Calabria avrà a disposizione, in aggiunta alle risorse già stanziate, oltre 60 milioni di euro finalizzati alla manutenzione straordinaria di ponti e viadotti della rete stradale di competenza provinciale». Lo dichiarano, in una nota, i parlamentari calabresi del Movimento 5 Stelle.

«Da sempre il Movimento 5 Stelle – aggiungono gli stessi parlamentari – lavora per mettere al primo posto le infrastrutture esistenti e aumentare la loro sicurezza a beneficio di tutti i cittadini. Proseguiamo nell’opera di manutenzione, prioritaria ed essenziale per far ripartire il Paese. Tra l’altro il ministro dei Trasporti, Enrico Giovannini, ha anticipato che ulteriori risorse potranno essere reperite con la nuova programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione», sottolineano i parlamentari pentastellati. «Queste risorse per il triennio 2021-23, incrementate rispetto al passato, serviranno a migliorare – concludono i parlamentari 5 Stelle della Calabria – il grado di sicurezza di ponti e viadotti della rete stradale gestita dalle Province calabresi e dalla Città metropolitana di Reggio Calabria».