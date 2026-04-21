Oltre 50000 idonei pronti alle assunzioni: i Comuni possono accelerare il reclutamento

I Comuni hanno bisogno di assumere in fretta ma i limiti imposti dal “taglia-idonei” rischiano di rallentare proprio la capacità degli Enti di rafforzare gli organici e quindi garantire servizi alle comunità. Una contraddizione sempre più evidente: mentre a sindaci e amministratori si chiedono efficienza, rapidità e attuazione degli investimenti, restano ostacoli che frenano il reclutamento.



In questo contesto cresce l’interesse verso strumenti già operativi e subito attivabili. Lo dimostra anche il raddoppiamento degli interpelli pubblicati su InPA nel primo trimestre 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Tra questi strumenti, Elenco Idonei ASMEL rappresenta una procedura già largamente utilizzata con successo dai Comuni italiani con oltre 1.600 assunzioni concluse e altre 500 in corso negli oltre 900 Enti Locali che hanno già scelto questa modalità di reclutamento.

Con la conclusione delle prove preselettive del Maxi Avviso ASMEL 2025 entrano nei 37 elenchi altri 19.246 candidati. Gli elenchi aggiornati coprono tutte le aree professionali richieste dagli Enti, dai laureati agli operai specializzati, fino ai profili tecnici e operativi. I nuovi ingressi si aggiungono agli oltre 32mila candidati già presenti, per un totale di oltre 51mila idonei disponibili.

Il profilo degli idonei restituisce l’immagine di una PA locale più giovane e inclusiva, con una forte presenza di under 40 e una componente femminile pari al 58%. La crescita è diffusa anche sul piano territoriale, con aumenti particolarmente rilevanti in Marche, Basilicata, Umbria, Lazio, Veneto, Lombardia e Friuli.

La procedura, introdotta con il DL Reclutamento, consente ai Comuni di attingere a candidati già selezionati senza dover avviare ogni volta lunghi concorsi. È sufficiente aderire all’accordo per la gestione aggregata delle assunzioni per attivare immediatamente gli interpelli. L’accordo è aperto a tutti i 4.800 Enti soci ASMEL, l’Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali.

Il meccanismo è semplice: il Comune pubblica un interpello per il profilo necessario, il candidato idoneo manifesta l’interesse e l’Ente conclude la selezione con una prova snella, generalmente orale, arrivando all’assunzione in meno di un mese.

«Non si può continuare a chiedere ai Comuni di garantire servizi, attuare investimenti e rispettare scadenze sempre più stringenti, senza assicurare loro strumenti di reclutamento rapidi ed efficaci», dichiara il Presidente ASMEL, Giovanni Caggiano.

«La priorità deve essere quella di rafforzare la capacità amministrativa degli Enti Locali, rimuovendo gli ostacoli che rallentano le assunzioni e valorizzando tutte le procedure che consentono di immettere rapidamente nuove competenze nei territori».

Gli Elenchi di Idonei si confermano così una risposta già pienamente operativa per aiutare i Comuni a colmare le carenze di personale e garantire continuità amministrativa.