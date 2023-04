Oltre 5 chili di cocaina in auto: arrestato

Nella giornata di ieri i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria,

nell’ambito di un’attività di controllo economico del territorio finalizzata alla prevenzione e repressione dei traffici illeciti, hanno tratto in arresto per traffico di sostanze stupefacenti un uomo di origini calabresi.

Nel corso di un controllo di polizia le Fiamme Gialle reggine hanno fermato ed ispezionato

l’autovettura condotta dal soggetto, scoprendo prima un doppiofondo ad azionamento con pistoni idraulici, risultato vuoto, e poi due vani realizzati nello schienale dei sedili anteriori, contenenti cinque panetti di cocaina pura per un peso complessivo di 5,500 chilogrammi.



All’esito delle operazioni, la droga e l’autovettura utilizzata per il traffico illecito sono state sequestrate e il

soggetto, indagato allo stato per la violazione della normativa in materia di sostanze stupefacenti e fatte salve le necessarie conferme nel prosieguo delle indagini preliminari, è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.