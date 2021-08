Oltre 20 interventi per incendi boschivi fronteggiati dai Vigili del Fuoco nel Vibonese

Sono oltre 20 gli interventi per incendi boschivi fronteggiati dai Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia dalle 8:00 alle 17:00 di oggi 4 agosto.

Le squadre, coordinate dal funzionario di servizio Domenico Ferito, sono intervenute a Sant’Onofrio, Filandari, Mileto, Francavilla Angitola, Vazzano, Vibo Valentia frazione Bivona, San Gregorio, Spilinga, Vazzano e Nicotera, Zungri, Vibo Valentia frazione Triparni. Di particolare rilevanza l’incendio sviluppatosi in prossimità dell’A2 del Mediterraneo al km 352 sia lato corsia Nord che Corsia Sud, che ha richiesto l’interruzione, seppur per un periodo limitato, del traffico veicolare sulla corsia Nord a causa della riduzione della visibilità. Sul posto operano tuttora due squadre ed una autobotte del Comando Provinciale. Altri incendi rilevanti si sono sviluppato in prossimità del cimitero di Sant’Onofrio , del sito archeologico di Mileto ed a Francavilla Angitola nelle vicinanze del cimitero. Al momento tutte le squadre disponibili sono impegnate in attività di spegnimento