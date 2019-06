Oltre 10 scosse di terremoto a San Pietro di Caridà: la più significativa in tarda serata

Continua a tremare la terra nella zona a cavallo fra Vibonese e Reggino. Nella giornata di oggi, l’Istituto di Geofisica e Vulcanologia ha registrato oltre una decina di scosse di terremoto a San Pietro di Caridà:

la più rilevante è stata rilevata nella tarda serata (magnitudo 2.6, profondità 10,1 km). I movimenti tellurici, che non hanno causato danni a persone o cose, sono stati distintamente percepiti dalla popolazione. Anche se non di forte intensità, queste scosse comincia a destare preoccupazione per la loro continuità, che è sintomo di instabili equilibri sotterranei.