Oliverio: “Il Pd non ha bisogno di rappresentazioni fantasiose”

Il presidente della Regione Mario Oliverio, questa mattina, a margine di una iniziativa sui problemi dell’ambiente nella Presila, incalzato dai giornalisti sui suoi rapporti con il PD ha tagliato corto: “Non capisco questo ‘Delirium Tremens’ rispetto al mio rapporto con il PD. Capisco che siete alla ricerca di scoop. Tuttavia anche gli scoop devono avere almeno un minimo fondamento. La nostra impostazione politica è stata sempre chiara: lavorare per un’ampia coalizione inclusiva del civismo democratico. Mi pare che anche il PD nazionale, guidato da Zingaretti, si muova su questa linea”.



E rispetto al PD in Calabria?

“Il PD in Calabria – ha affermato Oliverio – ha una storia e anche un futuro. Le ultime elezioni europee ne sono la dimostrazione e mi permetto di aggiungere che il PD ha bisogno di unità e non di rappresentazioni fantasiose, alimentate evidentemente da qualche cialtrone, privo di argomenti e di respiro politico, impegnato ad avvelenare i pozzi nell’illusoria speranza di ritagliarsi uno spazio”.