Oliverio fiducioso: “I primi nemici di noi stessi siamo noi, la Calabria non è solo ‘ndrangheta”

Il presidente della Regione Mario Oliverio ha concluso ieri sera, presso la Sala Conferenze del Comune di Cotronei, i lavori della settima edizione del Premio Verga 2019 nel corso della quale sono stati consegnati i premi ai primi tre oli classificati nelle tre categorie in concorso.

“Non avremmo mai potuto raggiungere gli attuali livelli di qualità e partecipazione -ha detto il sindaco di Cotronei, Nicola Belcastro- senza il sostegno del presidente Oliverio e della Regione Calabria. Il patrocinio del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (MIPAAF) e l’apertura del Concorso ai Paesi stranieri del bacino del Mediterraneo, rappresentano un giusto e meritato riconoscimento all’impegno profuso in questi anni dalla nostra Amministrazione Comunale che ha saputo condividere con le istituzioni sovracomunali, le università, i centri di ricerca ed i produttori di un territorio e di una regione che, seconda in Italia per produzione olivicola, merita di essere valorizzata e sostenuta”. “L’olivicoltura – ha concluso Belcastro- rappresenta un volano di sviluppo per il nostro territorio e per l’intera regione. Nuove sfide ci aspettano per il futuro a cui, certamente, non ci sottrarremo”.

“In questi anni – ha detto, dal canto suo, Oliverio concludendo i lavori della manifestazione- abbiamo lavorato e investito molto nell’agroalimentare ed oggi stiamo raccogliendo i frutti. Abbiamo insediato mille giovani in agricoltura e presto raddoppieremo questo numero. C’è un ritorno alla terra ed anche la superficie agricola che per un lunghissimo periodo era rimasta abbandonata, oggi comincia ad essere utilizzata e valorizzata con una consapevolezza nuova. Finalmente si è compreso che per competere, per stare sui mercati occorre puntare sulla qualità, collegandosi alle nostre università e utilizzando i risultati delle ricerca, applicando le nuove tecnologie, coniugando tradizione e innovazione. E noi stiamo spingendo ed investendo proprio in questa direzione, C’è ancora tanto da fare, ma la strada imboccata è quella giusta. L’agricoltura e, in particolare, l’olivicoltura rappresentano per noi un punto fondamentale della nostra visione della crescita e dello sviluppo della Calabria”.

“In questo percorso – ha concluso il presidente della Regione- è fondamentale la fiducia. Noi, purtroppo, viviamo in una terra di cui, spesso, i primi nemici di noi stessi siamo noi. Nessuno vuole nascondere o sottovalutare i fatti negativi che caratterizzano la nostra regione, ma ci sono fatti positivi che sopravanzano di gran lunga quelli positivi e che spesso rimangono sottaciuti, nell’ombra, trascurati e lo stereotipo dell’immagine della Calabria che si proietta all’esterno è quello di una regione ‘rognosa’, impresentabile, ‘ndranghetistica.

La ‘ndrangheta c’è, esiste e va combattuta con ogni mezzo, ma la Calabria non è solo ‘ndrangheta. Se tutto si riduce a ‘rogna’ passa un messaggio negativo che genera soltanto sfiducia, rassegnazione e avvilimento e spinge i nostri giovani, e non solo loro, a scappare da questa terra. Oggi qui sono presenti 137 aziende, 137 imprenditori, che sono esempio di lavoro, abnegazione, onestà e competenza. Sono l’esempio concreto che anche in Calabria e nel Sud ‘si può fare’, si possono costruire aziende, fatti e esperienze altamente competitive che sanno stare con dignità, onestà e trasparenza sui mercati nazionali e internazionali. Da qui, dalla loro valorizzazione dobbiamo partire per guardare con maggiore fiducia al nostro futuro e al futuro dei nostri figli”.