Oliverio esulta: “Verità e onestà non si calpestano”

“È finito un lungo e freddo inverno. È arrivata la primavera. Verità e onestà non si calpestano”. È questo il primo commento del presidente della Regione Mario Oliverio a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione che ha accolto la richiesta dei legali Vincenzo Belvedere e Armando Veneto annullando il provvedimento di imposizione dell’obbligo di dimora a San Giovanni in Fiore.

Il governatore non si poteva allontanare dal suo paese a seguito del provvedimento del Gip scattato nell’ambito dell’inchiesta “Lande desolate”.