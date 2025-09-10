Oggi la firma delle convenzioni per regolarizzare l’utilizzo ad uso gratuito del Convitto Filangieri e del Convitto annesso all’Istituto Alberghiero

Oggi, presso la sede dell’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Calabria, alla presenza del direttore regionale Giovanni Zito, avverrà la sottoscrizione delle Convenzioni con la provincia di Vibo Valentia che regolarizzano l’utilizzo ad uso gratuito, ai sensi della legge 23/1996, del Convitto Filangieri e del Convitto annesso all’Istituto Alberghiero. Gli atti verranno firmati dall’architetto Carolina Bellantoni (giuste delibere provinciali n. 28 e 28 del 6.11.24) e dal Responsabile dell’Area Governo del Patrimonio dell’Agenzia del Demanio Antonio Arnoni.

Il Convitto Nazionale “Gaetano Filangieri” è l’unica istituzione educativa della provincia di Vibo Valentia che vanta un’antica tradizione culturale, in quanto costituisce la continuità del Collegio del Gesù (1612 – 1767) del Real Convitto di S. Spirito (1797 – 1808) e del Real Collegio Vibonese (1812 – 1864). Con la Controriforma cattolica (1545) del Concilio di Trento, quando si dovette affrontare il problema dell’educazione in modo da porre un freno ai “guasti” operati dal presbitero agostiniano Lutero, si distinsero i Padri Gesuiti che a quei tempi riorganizzarono gli studi trasformando il sapere pedagogico dell’Europa.

Sorsero numerosi collegi e anche i monteleonesi chiamarono in città i Padri della Compagnai di Gesù. Nel 1612 fondarono il Collegio e per 155 anni lo diressero con il contributo di illustri cittadini che donarono molti beni all’istituzione. A causa del peso esercitato anche sul piano politico e civile contro gli indirizzi delle monarchie illuminate, i Gesuiti furono espulsi da tutti i regni dell’Europa occidentale. Fu così che nel 1767 Ferdinando I di Borbone sciolse la Compagnia di Gesù ed espulse dal Regno delle Due Sicilie i Padri, comandando che i beni fossero “incamerati dallo Stato”. Nel 1797 i monteleonesi riottennero il Collegio (appartenuto ai Padri Riformati e sede attuale del Convitto “G. Filangieri”) che prese il nome di Santo Spirito.

Soppressi gli ordini monastici dal re Giuseppe Bonaparte i beni del Santo Spirito furono incamerati dal Demanio e il Collegio fu adibito a prigione. Dal 1808 al 1811 i Padri continuarono a reclamare che fosse restituito lo storico Collegio e il successore di Giuseppe Bonaparte, Gioacchino Murat, nel 1812 ordinò lo “stabilimento” del Real Collegio Vibonese. Il Collegio fu a tutti gli effetti statale e ospitò anche i figli di coloro che erano morti in guerra e i figli dei poveri. Nel 1865 il Real Collegio Vibonese fu annesso al Liceo come tutti i convitti delle province Meridionali. Il Convitto Nazionale Gaetano Filangieri “sopravvisse” al disastroso periodo bellico accogliendo alunni provenienti da famiglie meno abbienti dei comuni del vibonese e del lametino e agevolò non solo i ragazzi calabresi, ma i ragazzi lucani e siciliani a godere di borse di studio degli Enti a Vibo Valentia, anziché nelle Regioni dell’Italia Centrala, dove erano ubicati i Collegi degli Enti.

Il Convitto Ipseoa Gagliardi IIS “De Filippis Prest” è ospitato in una struttura di recente ristrutturazione, allocata su un terreno declarato d’interesse archeologico, in adiacenza alla antiche Mura greche di Hipponion, messe in luce dall’archeologo Paolo Orsi tra il 1916 e il 1921.

Il Convitto maschile annesso all’Istituto Alberghiero di Vibo Valentia ha una storia ormai cinquantennale e ospita al suo interno convittori e semiconvittori che, durante il periodo di permanenza, vengono guidati ed indirizzati da un’equipe educativa composta da educatori. Le loro competenze sono altamente professionali e di vario tipo. Il Convitto nasce per dare la possibilità a tutti quegli alunni che hanno difficoltà a raggiungere le scuole dovendo trovare una sistemazione confortevole di tipo sia residenziale sia semiresidenziale. ll Convitto, inteso come ambiente educativo e di apprendimento in concerto con il clima sociale positivo, sono elementi portanti di un’azione educativa mirata ad arricchire il processo di sviluppo della personalità e ad arginare gli effetti di deprivazione culturale, affettive e sociali.