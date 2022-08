Oggi la chiusura del Serreinfestival con lo sport e le riflessioni sul pensiero di Leopardi

Sarà all’insegna dello sport e della rielaborazione della letteratura la giornata conclusiva del Serreinfestival. Stamattina, alle 10.30, nel piazzale antistante la Certosa, è prevista la partenza del tour in bicicletta che consentirà la scoperta di un tratto della Ciclovia dei Parchi della Calabria. In serata (alle 19.30), in piazza Monsignor Barillari, avrà invece luogo il dibattito “Natura, civiltà, salute, malattia, egoismi, solidarietà: Leopardi uomo del nostro tempo”, moderato dalla docente del liceo “Machiavelli” di Serra San Bruno, Clara Grillo. All’incontro prenderanno parte le docenti Anna Solimini Vavalà e Loredana Marzullo e lo studioso Giuseppe Zangari. La serata sarà allietata dalla colonna sonora di Brunello Tripodi e dalla voce recitante di Daniela Vitale. La rassegna sarà conclusa con lo spettacolo della scuola di danza “New Gymnasium”.