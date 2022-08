“Odi d’Amore” per i paesi del Vibonese: mercoledì l’appuntamento a Serra con Nando Scarmozzino

Appuntamento da non perdere con la poesia di Nando Scarmozzino, sempre più presente nel panorama letterario. Mercoledì, alle ore 18, presso la storica sede di Palazzo Chimirri sarà presentato il volume del poeta acquarese “Odi d’Amore. Ai cinquanta Comuni della Provincia di Vibo Valentia”, una raccolta di poesie inedita ed originale, in cui Scarmozzino dedica una poesia a ciascun Comune di questa Provincia, magnificandone le peculiarità e le bellezze naturalistiche e paesaggistiche. Alla manifestazione, patrocinata dall’Amministrazione comunale, interverrà per i saluti il sindaco della Città della Certosa, Alfredo Barillari. Introdurrà gli interessanti lavori il consigliere comunale Sabina Maiolo, mentre le conclusioni saranno affidate all’autore. Il volume, edito da Libritalia.net, è stato prefato dalla scrittrice vibonese Titti Preta, mentre la postfazione è opera del critico letterario e d’arte, già in forza alla Mondadori, Giuseppe Possa. Proprio quest’ultimo non manca di rimarcare come “è la prima volta che un poeta in questa terra, pur non avara di cantori delle bellezze locali, abbia saputo radunare in un autentico ‘canzoniere’ tutti i Comuni di una Provincia, descrivendoli con penetrante voce limpida, evocativa e aggiungerei musicale (cosa che non sempre riesce, anche ai grandi vati, in liriche, come queste, d’occasione)”.