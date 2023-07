“Occhiuto non si candida alle Elezioni europee, rimane in Calabria”: esultano Mancuso e i capigruppo di maggioranza

“Nel ringraziare il presidente Occhiuto per le rassicurazioni che ha inteso dare ai calabresi circa la sua permanenza alla guida della Regione, smentendo le voci pretestuose che lo vorrebbero candidato alle Europee del prossimo anno, gli riconosciamo – anche per questi gesti che evidenziano un grande amore per la Calabria – una leadership d’inequivocabile autorevolezza nazionale, che unisce all’alto spessore politico e amministrativo una grande carica di umanità”.

Il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso e i capigruppo di maggioranza ostentano sicurezza e mostrano soddisfazione per la prosecuzione del percorso.

‘La politica – sostengono – è, e deve essere, anche questo: contatto diretto e sincero con le persone e generosità nell’esercizio di funzioni che richiedono, specie dinanzi a situazioni complesse e difficili, l’assunzione piena delle responsabilità da cui dipende il futuro delle nostre comunità”. Non manca un’esportazione finale: “Caro Presidente, andiamo avanti! Insieme, e con l’eguale rigore progettuale e la comune visione programmatica che ci hanno contraddistinto in questa parte della Legislatura, per garantire alla Calabria realistiche prospettive di sviluppo, in tutti i campi e in ogni settore”.