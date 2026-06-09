Occhiuto e Cannizzaro: la lezione dei figli del popolo

Qualcosa di così antico da emanare, paradossalmente, un effluvio di futuro.

In due settimane Forza Italia, il partito che nell’ispirazione originaria del suo fondatore, Silvio Berlusconi, avrebbe dovuto farsi portatore, oltre tre decenni addietro, di una Rivoluzione Liberale scambiata dai detrattori per una restaurazione conservatrice, ha dimostrato in Calabria come l’arretratezza reazionaria si combatta custodendo l’antica capacità di essere popolare in mezzo al popolo e il garbo di chi riconosce la grandezza dell’essere umano nelle sue difficoltà.

Nessuno spazio alla retorica strappalacrime, appannaggio dei demagoghi dell’ipocrita collettivismo. Ogni interstizio della riflessione sorretta dai fatti è occupato da considerazioni che entrambi hanno esternato senza le esitazioni figlie dell’indifferenza e di un potere chiuso nella propria torre d’avorio.

Con un atteggiamento opposto a quello di quanti, pur nella modestia degli incarichi ricoperti, si lasciano andare a sconcezze comportamentali e istituzionali — a Reggio e in Calabria non farete fatica a individuarli — sia il nuovo sindaco di Reggio Calabria sia il presidente della Regione hanno fatto del contatto, anche fisico, con la gente la propria cifra distintiva.

Rispondendo a una domanda specifica postagli da un giornalista pochi minuti dopo aver dominato il voto già al primo turno delle Comunali, Cannizzaro non ha esitato a rivelare che la bussola della sua azione politica sarà regolata dall’urgenza di proteggere le fasce più deboli della popolazione. Un pensiero tutt’altro che scontato se ad esprimerlo è un dirigente nazionale di una forza politica che, nell’immaginario più superficiale, viene considerata la protettrice degli interessi forti.

Vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, responsabile nazionale del Dipartimento Sud e segretario regionale degli azzurri, il neo primo cittadino di Reggio Calabria ha costruito la propria ascesa pubblica su uno spontaneismo nel quale l’azione è diretta, immediata, talvolta persino istintiva. Caratteristiche che hanno squassato l’intorpidimento di un’opinione pubblica stordita dal sonno amministrativo dei dodici anni precedenti. Ne deriva una comunicazione naturale, proposta a un ritmo palpitante, che accompagna i tempi incalzanti impressi da Cannizzaro a sé stesso e al destino della città.

Al fondo di tutto ciò vi è un affiatamento umano che riporta l’elettore a coltivare l’ottimismo, a rialzare la testa, a sciogliersi dai lacci della disillusione.

Non è un caso se, a distanza di poche settimane, dal palco di un comizio in vista del ballottaggio a Castrovillari, Roberto Occhiuto, presidente della Regione e vicesegretario nazionale di Forza Italia, abbia fatto da scudo ad Anna De Gaio, bersaglio di derisione perché figlia di un panettiere.

Un coraggio inconsueto nelle timidezze opportuniste dell’acquario politico contemporaneo. Il capo della Giunta regionale non ha avuto timore di esternare i propri sentimenti più intimi. Avvertendo una comunione di origini umili — lui, figlio di un fruttivendolo con la licenza elementare e di una casalinga — ha trasformato il privato in politico. Una scelta dalla forte carica evocativa, capace di restituire l’orgoglio autentico dell’appartenenza popolare.

Riconoscere il merito, proprio e altrui, di chi ha saputo fare del talento e dell’impegno l’ascensore sociale che per decenni ha reso grande il Paese attraverso la più nobile forma di democrazia sostanziale. È questo il criterio di cui Cannizzaro e Occhiuto, da liberali, si sono fatti interpreti per tirare la volata all’emancipazione di Reggio e della Calabria.