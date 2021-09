Occhiuto a Serra: “La ‘ndrangheta ci fa schifo, ma non può essere un alibi per non fare nulla”

Allo sguardo non coinvolto dell’osservatore non sfugge che piazza Azaria Tedeschi dia l’idea di quanto la politica sia cambiata rispetto a qualche anno addietro. Le presenze locali e soprattutto non locali servono per certificare solo i cambi di schieramento ed il fiuto di chi capisce da che parte tira il vento. Sul palco, dopo l’introduzione di Francesco Tassone e l’omaggio floreale offerto dagli assessori comunali Raffaela Ariganello e Carmine Franzè a Licia Ronzulli, svetta il coordinatore regionale di Forza Italia Giuseppe Mangialavori che rimarca “la presenza del partito sul territorio” e che Occhiuto avrà “il massimo supporto da tutta la squadra”.



Poi la presidente della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza sfoga “l’orgoglio della nostra bandiera”, ricorda che “la Calabria aveva scelto Jole Santelli, ma un destino bastardo ha voluto interrompere il percorso” e scuote “una terra che non ha più voglia di mance o di essere usata”. Mezzo scivolone quando attribuisce totalmente la responsabilità della chiusura degli ospedali ai “governi di centrosinistra che hanno preceduto Jole”, quindi l’attacco alle tre coalizione avversarie. E anche agli alleati di Fratelli d’Italia: “siamo un partito serio e competente, una forza politica che non ha mai avuto dubbi nè su vaccini nè su green pass e che ha messo da parte gli interessi di partito per quelli della comunità. Sarebbe stato più comodo stare all’opposizione, ma abbiamo deciso di appoggiare Draghi”.

Il candidato alla Presidenza della Regione parte con calma e sostiene che “Forza Italia con le sue due liste gemelle è di gran lunga il primo partito della Calabria”, ma cambia passo affrontando argomenti impegnativi. “La mafia – afferma – ci fa schifo e non vogliamo che sporchi il governo di centrodestra. Il sindaco di Napoli deve prendere le distanze da chi dice che o si vota per lui o si vota per la ‘ndrangheta. Come nella nostra, anche nelle liste di Bruni e Oliverio ci sono dei galantuomini. Abbiamo la coscienza a posto, possiamo stare a testa alta e con la schiena dritta. Ma la ‘ndrangheta non può diventare un alibi per non fare nulla”.

Quanto alle priorità, non paiono esserci dubbi. “I commissari inviati dal Governo – spiega Occhiuto – non capivano nulla di organizzazione sanitaria e non hanno ridotto il debito. Pretenderò che la Sanità sia restituita ai calabresi. Investiremo sull’assistenza territoriale e convertiremo gli ex ospedali in presidi di medicina territoriale”. Inoltre, “le risorse del Pnnr dovranno essere spese per colmare il deficit infrastrutturale” e “chiederò di istituire in Calabria una sede decentrata dell’Agenzia di coesione per affiancare i Comuni”. Idee precise sull’impostazione del ruolo da rivestire: “il presidente si occuperà del governo della Regione, non di scegliere sindaci o direttori di Distretto”. Infine una delle ragioni principali della candidatura: “occorre combattere i pregiudizi verso i calabresi. Essere calabresi non è un marchio, ma un timbro di qualità”.