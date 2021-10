Occhiuto a Milano per incontrare importanti dirigenti originari della Calabria: “Ho chiesto loro di tornare”

“Tutti mi chiedono degli assessori e della Giunta regionale, io invece sono più impegnato a cercare i dirigenti, quelli che dovranno aiutarmi, anche non da dirigenti, ad affrontare i problemi e a cercare soluzioni. Oggi sono a Milano perché ci sono tanti calabresi straordinari che lavorano in altre amministrazioni, che hanno dimostrato di essere bravi, alcuni di loro li sto incontrando per chiedergli di venire in Calabria, dare una mano a questa nuova squadra per dimostrare che c’è una Calabria che l’Italia non si aspetta e che non si aspettano nemmeno a Milano”.

Roberto Occhiuto, eletto due settimane fa presidente della Regione Calabria, ha pubblicato un video sulle sue pagine social informando i cittadini sui motivi che lo hanno spinto a raggiungere il capoluogo lombardo. Ha parlato all’esterno dell’ingresso della Regione Lombardia ed è lì che si sarebbe intrattenuto con diversi alti burocrati originari della Calabria con l’intento di coinvolgerli nel nuovo corso che intende imprimere alla Calabria.