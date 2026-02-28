Obesità infantile: sensibilizzazione e formazione all’Istituto Comprensivo di Vallelonga

Si è svolto nei giorni scorsi, presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo di Vallelonga guidato dal dirigente Rocco Olivadese, un importante incontro di sensibilizzazione e formazione sul tema dell’obesità infantile, che ha coinvolto docenti e famiglie degli alunni della scuola primaria di San Nicola da Crissa e di Vallelonga.

L’appuntamento, coordinato dalla referente d’Istituto per l’Educazione alimentare e alla salute, insegnante Maria Assunta Carnovale, ha visto la partecipazione del dottor Luigi Pasquino, medico cardiologo specialista in Medicina aeronautica e spaziale e Medicina e Estetica, che ha illustrato ai presenti cause, conseguenze e strumenti di prevenzione del fenomeno.

Fulcro della discussione è stata la legge 149/2025, che pone l’obesità infantile al centro dell’attenzione istituzionale, facendo propri i dati allarmanti elaborati dall’OMS: dal 1990 a oggi, i casi di obesità tra bambini e adolescenti di età compresa tra i 5 e i 19 anni si sono praticamente quadruplicati a livello globale. Un’emergenza silenziosa ma concreta, che non riguarda soltanto l’aspetto fisico, ma si configura come fattore predisponente a patologie croniche di rilevante impatto clinico, tra cui il diabete mellito e le malattie cardiovascolari.

La legge affida proprio alla scuola e alla famiglia un ruolo cardine nella prevenzione, riconoscendo in questi due contesti i principali ambienti educativi in cui si formano le abitudini alimentari e gli stili di vita dei più giovani. Una sinergia, quella tra istituzione scolastica e nucleo familiare, che si è concretizzata nell’incontro stesso, pensato non come momento puramente informativo ma come primo passo di un percorso condiviso.

In tale ottica, i presenti sono stati informati della possibilità di aderire, previo consenso informato dei genitori, a uno screening che si svolgerà direttamente a scuola e che prevederà la misurazione di peso e altezza degli alunni. I dati raccolti consentiranno di compilare delle schede dei percentili dell’indice di massa corporea (IMC, noto anche come BMI), lo strumento standard adottato dai pediatri per valutare il rischio di sovrappeso e obesità in età evolutiva. L’intera procedura si svolgerà nel pieno rispetto della normativa sulla privacy, garantendo la tutela dei dati personali degli alunni e delle loro famiglie.