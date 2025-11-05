O si fa la Calabria o si muore

La storia con la s minuscola è sempre la stessa, sempre quella, perché la Storia con la S maiuscola lascia strascichi perenni finché qualcuno non si armerà del coraggio necessario ed opererà per ricomporre fratture che, giorno dopo giorno, anno dopo anno, invece di ridursi, assumono la forma di faglie non più componibili.

Sette anni addietro, su queste stesse pagine scrivevamo che la Calabria è una finzione artificiale (https://ilmeridio.it/la-calabria-non-esiste-tra-catanzaro-e-reggio-la-guerra-e-sempre-dietro-langolo/). Mai, in alcun frangente temporale, ha, infatti, avvertito un senso comune, un destino comune: tutt’altro. Ciascun lembo di questa terra ha preferito condannarsi all’insignificanza, ha scelto con deliberata precisione di inseguire il piccolo, piccolissimo, tornaconto campanilistico pur di non abbracciare una prospettiva regionale che, del resto, si fonderebbe sull’argilla dell’assenza di una cultura condivisa e di una Storia, anche in questo caso con la s maiuscola, partecipata dal Pollino allo Stretto. Nulla di più distinto, nulla di più distante: ieri come oggi, oggi come domani. E, si badi bene, non è qualcosa che si può risolvere solo con l’alibi del ’70, con i veleni inoculati nelle vene di un popolo diventato una galassia smarrita di genti diverse chiuse nei rispettivi rancori. E non è nemmeno più una questione riguardante solo Catanzaro e Reggio Calabria, né una coalizione specifica: è un tutti contro tutti che ormai va ben oltre anche la separazione tra le province (che, è bene ricordarlo a beneficio di Tridico, sono cinque ormai da 33 anni). E allora il post elezioni regionali diventa, inesorabilmente, implacabilmente il solito trito e ritrito festival delle rivendicazioni e delle frustrazioni: è successo anche quest’anno, è successo anche dopo la nettissima affermazione del centrodestra. Capita, infatti, che il malcapitato vincitore, nella composizione della Giunta regionale, ribadiamolo a chiare lettere: REGIONALE, non deve sottostare solo al rispetto di criteri di spartizione tra i partiti, al rispetto delle quote di genere. No, si deve inchinare anche a parametri che hanno una unica unità di misura: quella geografica. Che risulti alle cronache, non succede altrove, a meno che non si scenda negli abissi truculenti delle guerre tribali tra clan ed etnie dei Paesi africani.

Invero, sarebbe pregevole materia di studio per i medievisti, tenuto conto che a quell’epoca risale la suddivisione di quella che oggi si chiama pro forma Calabra in due differenti entità nel tempo riconosciute come Calabria Ulteriore e Calabria Citeriore. Però, essendo trascorso qualche secolo, parrebbe esercizio di intelligenza volgere il pensiero e l’intelletto in direzione, quanto meno, del futuro prossimo, non quello lontano, invisibile, imprevedibile. No, quello che già si lascia toccare dal presente e permette di farsi vedere nitidamente nelle sue fattezze. Ma da queste parti, al contrario, il futuro è stato già abbondantemente ipotecato, per colpa di classi dirigenti grette ed opinione pubblica ottusa, dal passato remoto. E allora, a prescindere da chi sia il presidente che deve sbrogliare la matassa, il problema è sempre identico a sé stesso, lustro dopo lustro, decennio dopo decennio: fare in modo che la bilancia degli incarichi non penda dalla parte di Catanzaro, a favore di Cosenza, a beneficio di Reggio (che, peraltro, porterebbe nelle sue stesse generalità l’identità calabrese). Vibo e Crotone, per amore di verità, non sono mai entrate davvero nell’eterna disfida, magari perché arrivate troppo tardi rispetto all’avvio della contesa, magari perché troppo piccole rispetto alle sorelle che sguainano le spade di presunte supremazie fondate sul nulla assoluto e responsabili di battaglie campali il cui unico effetto è stato quello di aver indebolito un territorio già fragile, esangue, emarginato. Se solo i calabresi, da sempre preda di plurimi vittimismi, mettessero insieme, uniti, la millesima parte della grinta sfoderata nell’assalire i corregionali appartenenti ad altre porzioni provinciali, in duelli aperti e senza paura finalizzati a pretendere il dovuto dalle istituzioni di qualsiasi livello, sarebbe tutto, ma proprio tutto differente. E, invece, se l’assessorato X è appannaggio di Catanzaro, il tal altro centro di potere deve necessariamente finire nelle mani di Cosenza e quella poltrona, neanche a dirlo, spetta a Reggio. Come se l’appartenenza geografica e la provenienza in una regione con una popolazione che vanta un numero di abitanti di poco superiore alla metà di chi vive a Roma, fosse, di per sé un merito da far valere anche in misura superiore a qualsiasi altro indicatore. Follia pura. Eppure, rebus sic stantibus, non solo si tratta di un deficit sociale destinato a perdurare, ma tutto lascia pensare che possa allargarsi ulteriormente. Come se non bastasse, infatti, si è arrivati ad accertarsi da quale microscopico angolino di terra giunga y o z, dalla fascia tirrenica o da quella jonica, dalle aree montane o da quelle pianigiane e via andare fino al vicolo d’origine. Colpe irredimibili e divisioni insanabili: in un eterno derby che ammazza la Calabria, lasciando a terra solo cadaveri calabresi.