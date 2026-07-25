Nuovo tracciato SS 106 Ionica–“Strada della Magna Grecia”, Mattiani (Lega): “Confermate coperture fino a 12 miliardi di euro dal MIT”

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e i vertici di Anas hanno presentato lo scorso 20 luglio alla Cittadella Regionale di Catanzaro il dibattito pubblico per il completamento della nuova SS 106 Ionica – “Strada della Magna Grecia” confermando fino a 12 miliardi di euro di coperture finanziarie.

Durante il dibattito, Salvini, in video collegamento, ha garantito le coperture economiche necessarie al completamento dell’opera.

Sono state presentate le quattro ipotesi di tracciato alternative per collegare Catanzaro a Reggio Calabria, ed erano presenti all’avvio del dibattito il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, le istituzioni locali e i rappresentanti di Anas.

Tutto l’iter è seguito dal capogruppo della Lega in Consiglio Regionale Giuseppe Mattiani:

“Dopo anni e anni di attesa la Statale 106 raddoppia.

Un intervento di straordinaria importanza che migliorerà la sicurezza e la viabilità, atteso da troppo tempo.

Innanzitutto bisogna sottolineare l’impegno del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che ha ribadito nelle scorse ora che Il MIT garantirà le coperture economiche della nuova SS 106 per raddoppiare e ammodernare il tratto che va da Catanzaro a Reggio Calabria.

Importante è stata la fase di condivisione avviata dal Governo regionale, col Ministero dei trasporti e con Anas per condividere le ipotesi di progetti con le comunità e autorità locali”.

E ancora:

“In qualità di Coordinatore provinciale della Lega non posso che apprezzare l’ennesimo impegno mantenuto dal Segretario Nazionale Matteo Salvini.

Che si aggiunge a tutto quello che in termini infrastrutturali stiamo realizzando negli ultimi anni grazie alla sua vicinanza e attenzione.

Basti pensare che oggi in Calabria sono presenti cantieri aperti per 22 miliardi di euro e, nel solo litorale ionico della nostra provincia, gli investimenti arrivano a toccare i quattro miliardi.

Ancora una volta la sinergia tra istituzioni regionali e nazionali, porta a un grande risultato”.