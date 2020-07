Nuovo ritrovamento di armi nel Vibonese: arrestato un 33enne

Ancora armi e ancora un arresto nel Vibonese. In carcere stavolta è finito R. F., 33 anni di Sant’Onofrio, già noto alle forze dell’Ordine. Dovrà rispondere di detenzione illegale di armi e di munizioni.



Nel corso di una perquisizione domiciliare i Carabinieri della Stazione di Sant’Onofrio hanno trovato in casa del giovane una pistola calibro 7,65 marca Beretta con matricola punzonata, due caricatori contenenti 23 proiettili dello stesso calibro. L’arma e le munizioni erano nascoste nella cassaforte di casa. In un armadio della camera da letto è stata invece rinvenuta una valigetta con all’interno un altro caricatore calibro 22 e parti di un’altra pistola. Al termine della perquisizione il 33enne è stato dichiarato in arresto ed espletate le formalità di rito è stato quindi trasferito nella casa circondariale di Vibo a disposizione dell’Autorità giudiziaria.