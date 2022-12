Nuovo rinvio per la fine del mercato tutelato: deadline fissata a gennaio 2024

Da anni si sente parlare di mercato libero e di mercato tutelato. Ogni famiglia riceve, puntualmente, decine di chiamate al giorno in relazione a questo argomento, con varie proposte inerenti – appunto – al mercato libero. Un’opzione che consente di risparmiare sulle spese, in quanto non più soggetto alle comunicazioni sui cambiamenti dei prezzi effettuate dall’ARERA. Bisogna dunque fare chiarezza su questo tema, anche alla luce del nuovo rinvio, che vedrà la chiusura del mercato tutelato fissata non più nel 2023, ma nel 2024.

Cos’è e come funziona il mercato tutelato dell’energia?

Il mercato a maggior tutela prevede la firma di un contratto relativo alla fornitura dei servizi energetici, con un’azienda operante secondo le regole imposte dall’autorità per l’energia (ARERA). In sintesi, i prezzi sono fissi per tutte le società di fornitura e vengono appunto stabiliti dall’ARERA, che agisce in base ai cambiamenti economici. Il prezzo calibrato dall’autorità per l’energia, dunque, impedisce ai fornitori di proporre delle tariffe concorrenziali, più basse e più convenienti rispetto ai competitor.

Nella lista delle società facenti parte di questo mercato troviamo ad esempio il servizio elettrico nazionale, che può essere approfondito leggendo le guide online degli esperti del settore. Si tratta nella fattispecie di una società appartenente al Gruppo Enel, nata per ottemperare alle norme di legge, che chiedono alle aziende di distinguere le realtà operanti nei due mercati. Non a caso, ad Enel appartiene anche la ben nota Enel Energia, che invece opera nel mercato libero. Un’altra differenza tra queste due società la si trova anche a livello di servizi offerti: Enel Energia propone infatti delle offerte sia sulla luce che sul gas, mentre il servizio elettrico nazionale si concentra solo ed esclusivamente sull’energia elettrica.

Cos’è e come funziona il mercato libero dell’energia?

Nel mercato libero, invece, i fornitori e le aziende competono tra loro per attirare i clienti, proponendo tariffe al ribasso. In altre parole, decadendo il controllo diretto dell’autorità per l’energia (ARERA), i fornitori hanno la possibilità di far leva sul fattore concorrenziale, e ciò avviene proponendo anche delle particolari offerte speciali ai nuovi clienti. Questo spiega il boom di telefonate ricevute dai call center di queste società. L’idea del mercato libero nasce negli anni ’90 con il decreto Bersani, ma viene ufficializzata soltanto nel 2017. Inoltre, da diversi anni, gli italiani sanno che il mercato libero è destinato a diventare l’unica opzione percorribile, con la chiusura del mercato a maggior tutela. Il problema, però, è capire quando ciò accadrà.

Pensionamento del mercato tutelato: l’ennesimo rinvio

La confusione è tanta. Dopo i tanti rinvii, è arrivata l’ennesima nota da parte del Governo (tramite il Decreto Aiuti Quarter), che sposta il pensionamento del mercato a maggior tutela dal 2023 al 2024. In altre parole, i consumatori da gennaio 2024 dovranno obbligatoriamente passare ad un fornitore operante nel mercato libero dell’energia. Di contro, durante il 2023 non sarà obbligatorio effettuare questo passaggio, proprio per via del fatto che il mercato a maggior tutela continuerà ad operare, in virtù della proroga citata poco sopra.