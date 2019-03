Nuovo riconoscimento per l’Orchestra di Fiati “Giovanni Gemelli”

Un altro tassello importante nella vita associativa e musicale dell’associazione “Giovanni Gemelli”, è stato inserito nel palmares domenica scorsa a Rosarno, dove l’omonima Orchestra di Fiati ha partecipato al prestigioso Concorso nazionale bandistico organizzato dall’Ama Calabria. Riservato alle Orchestre di Fiati della nostra regione e di quelle limitrofe, allo stesso hanno partecipato ben 13 formazioni orchestrali (4 di seconda categoria, 5 di terza categoria, 2 giovanili senior, 1 giovanile junior e 1 libera) di cui alcune provenienti dalla Sicilia.

“Con grande orgoglio e profonda emozione – ha spiegato il presidente dell’associazione Bruno Giovanni Caruso – i nostri ragazzi si sono distinti ancora una volta con una esecuzione magistrale, diretti dai Maestri Francesco Conidi e Massimo Campisano, conquistando il 2° premio nella categoria di riferimento, eseguendo come primo brano ‘Filadelfia’ del M° Jacob De Haan, brano scelto dagli organizzatori del concorso come brano d’obbligo della seconda categoria. A suffragare l’importanza di tale operazione, ricordiamo che il brano era stato commissionato dalla Associazione Melody nell’occasione del decennale del concorso ‘P. Serrao’ organizzato dalla stessa nella nostra città”. “L’impegno e la dedizione dei Maestri Direttori e dei Maestri musicisti, oltre che degli strumentisti, la maggior parte dei quali giovani e/o giovanissimi – ha aggiunto – hanno fatto sì che l’esecuzione sia stata all’altezza della situazione e per questo premiata dalla giuria. Mesi e mesi di studio meticoloso, tenace, tra le tante difficoltà che si incontrano, non fanno che renderci orgogliosi di una realtà che si distingue nella nostra provincia e compete a livello regionale, con un impegno che nasce da lontano e non smette di produrre novità per il futuro”. Prossimi appuntamenti, la prestigiosa Masterclass organizzata dall’associazione “Melody” con la partecipazione dell’Orchestra che sarà diretta dal Maestro austriaco Otto M. Schwarz ed eseguirà suoi brani, cosi come sarà diretta dai tanti Maestri che si sono già iscritti alla manifestazione che si svolgerà nel mese di maggio a Filadelfia.