Nuovo riconoscimento per Gessica Garcea: sarà protagonista dell’iniziativa “Donne ingegneri che sognano e segnano in Calabria”

Continua a distinguersi Gessica Garcea, ingegnere calabrese che rappresenta con forza e visione il contributo delle donne nel mondo tecnico-scientifico. Dopo aver ricevuto lo scorso anno, a Roma, un prestigioso riconoscimento in Campidoglio come “Paladina italiana della Salute” – onorificenza riservata a figure e imprese che si sono particolarmente distinte nella promozione del benessere collettivo e nella tutela della salute pubblica – oggi la sua carriera si arricchisce di nuovi e importanti traguardi.

Garcea sarà infatti tra le protagoniste dell’iniziativa “Donne ingegneri che sognano e segnano in Calabria”, un progetto che valorizza le figure femminili che, con il loro lavoro e la loro visione, stanno contribuendo al cambiamento culturale e allo sviluppo sostenibile della Calabria.

Inoltre, è stata recentemente eletta nel direttivo dell’Associazione Ingegneri di Calabria, uno dei principali organi di rappresentanza professionale a livello regionale. Un ruolo di responsabilità e di grande visibilità che conferma la fiducia e la stima della comunità tecnica nei suoi confronti.

“Essere parte di questo percorso collettivo è per me un motivo di orgoglio – ha commentato –. Credo fortemente nel valore della collaborazione, della competenza e nella necessità di valorizzare il talento femminile, soprattutto in territori dove c’è ancora tanto da costruire. Questi riconoscimenti non sono solo personali, ma rappresentano un segnale positivo per tutte le giovani donne che sognano di intraprendere una carriera tecnica”.

Dunque, un ottimo esempio per quelle nuove generazioni desiderose di portare un contributo concreto alla crescita della Calabria.