Nuovo ospedale di Vibo Valentia, rilasciato il permesso a costruire: la soddisfazione di Lo Schiavo

“Desidero esprimere le mie congratulazioni e la mia gratitudine al vicesindaco e assessore all’Urbanistica del Comune di Vibo Valentia, Loredana Pilegi, al dirigente Andrea Nocita e a tutto il Settore Urbanistica, per il rilascio in tempi record del permesso a costruire del nuovo ospedale di Vibo Valentia. Una pratica delicata che i competenti uffici comunali hanno evaso in 56 giorni, quando il tempo legale per il rilascio di un permesso ordinario è di 90 giorni e per uno straordinario di 120 giorni.



Considerata l’elevata complessità del progetto in questione e i circa 250 elaborati da esaminare, siamo certamente di fronte ad un fatto estremamente positivo che ha visto il Comune di Vibo Valentia fare pienamente ed egregiamente la propria parte. Adesso confidiamo che faccia altrettanto la Regione Calabria e in particolare la nuova struttura commissariale che scaturisce dalla dichiarazione dello Stato d’emergenza per il sistema ospedaliero dichiarato dal Consiglio dei ministri nella nostra regione. Una struttura che avrà a capo ancora una volta il presidente Occhiuto, cui verranno conferiti poteri straordinari per l’accelerazione delle procedure. L’auspicio è che almeno questo basti a vedere finalmente realizzate e operative questa e le altre opere che i calabresi e i vibonesi attendono da decenni”.

Lo afferma il consigliere regionale Antonio Lo Schiavo, presidente del Gruppo misto – Liberamente progressisti, commentando il rilascio del permesso a costruire del nuovo ospedale di Vibo Valentia da parte del Settore Urbanistica del Comune vibonese.