Nuovo innesto nel roster Domotek Reggio Calabria: il talentuoso libero Alessandro Bruno

Nuovo innesto nel roster della Domotek Volley Reggio Calabria, in vista del prossimo campionato di Serie A2: si tratta di Alessandro Bruno, giovane e talentuoso libero classe 2007, proveniente dalla Gupe Volley di Catania.

Conterraneo del palleggiatore del club, l’ex azzurro, Davide Saitta.

Alto 1.85 metri, Bruno arriva a Reggio Calabria con un curriculum giovanile di buon livello. L’atleta è reduce da un biennio significativo in Serie B alla Gupe Catania e vanta un percorso di formazione che lo ha visto protagonista a livello nazionale: sei partecipazioni alle finali nazionali per le categorie Under 19, Under 17 e Under 15, oltre a due Trofei delle Regioni.

Il giovane atleta andrà a condividere il reparto con il confermato Saverio De Santis, colonna portante del progetto Domotek e pilastro del reparto difensivo.

Lo staff tecnico, coordinato da Antonio Polimeni, avrà ora a disposizione un elemento con ampi margini di miglioramento, inserito in un percorso formativo pensato per valorizzarne le potenzialità in una categoria impegnativa come la Serie A2.