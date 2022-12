Nuovo ingresso nell’Asd “San Bruno”: ecco il tecnico Bruno Pisani

Continua il processo di riorganizzazione dell’Asd “San Bruno”. Dopo l’ingresso in società di Fernando Staltari come direttore generale, ecco l’arrivo del tecnico Bruno Pisani, che ha alle spalle esperienze nel settore giovanile. Un innesto che porterà nuova linfa e un ulteriore bagaglio di conoscenze del settore.

“Credo nel progetto di Michele Zaffino – ha affermato Pisani – una persona seria, competente e preparata che conosco fin da quando tirava i suoi primi calci al pallone. La passione che dedicava al calcio a quei tempi è rimasta invariata ed è la stessa che oggi dimostra verso la sua scuola calcio”.

Pisani ha ribadito di aver “sempre creduto nei progetti in cui si investe tempo nella cura e nella formazione dei giovani, gli adulti del domani” e per questo motivo, ha accettato di dare il proprio contributo “all’insegnamento del gioco del calcio, sport che come tanti altri promuove grandi e importanti valori per la formazione di grandi sportivi ma anche e soprattutto di ottimi cittadini”. “L’importanza dell’attività fisica – ha rilevato – il rispetto, il dialogo, la comprensione, l’integrazione, l’impegno, il sacrificio, la condivisione e l’unione tra i componenti del gruppo: questi saranno i valori fondanti del calcio e di cui cercherò di farmi portavoce”.

Nelle sue parole c’è anche l’aspetto sentimentale: “sono sicuro – ha sentenziato – che non avrò necessità di spiegare ai ragazzi cosa fare per esser felici: saranno loro, grazie ad un pallone, a dirmi come si fa. Per ora, non posso che augurare un buon divertimento non appena avremo cominciato gli allenamenti a loro, a me, ai miei futuri colleghi istruttori e ai genitori dei bambini che ci seguiranno”. Nei prossimi mesi dovrebbero aggregarsi all’Asd “San Bruno” anche un preparatore dei portieri e un altro tecnico.