Nuovo incidente sulla Trasversale delle Serre: trauma cranico-commotivo per un 40enne

Riesplode in tutta la sua gravità la problematica relativa alla sicurezza della Trasversale delle Serre. Un incidente autonomo si è verificato nella tarda mattinata nel territorio del comune di Simbario. Protagonista dell’impatto è un 40enne di Serra San Bruno che, secondo le prime ricostruzioni, a seguito dell’impatto, è stato scaraventato fuori dall’abitacolo. L’uomo ha riportato un trauma cranico-commotivo. In considerazione delle sue condizioni, è stato attivato l’elisoccorso di Lamezia Terme per il trasporto all’ospedale “Pugliese” di Catanzaro. Sul posto sono giunti anche gli agenti del Commissariato di Polizia di Serra San Bruno per ricostruire la dinamica dell’incidente.