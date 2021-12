Nuovo contributo per il pagamento degli affitti, l’assessore Delfino: “In campo ogni misura per arginare la crisi economica e sociale”

Il settore Politiche sociali del Comune di Reggio Calabria ha pubblicato il nuovo avviso per la concessione di contributi economici per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione per gli anni 2019 e 2020. «Si tratta di una misura – ha spiegato l’assessore al Welfare, Demetrio Delfino – che va a sostegno dell’autonomia economica dei soggetti e dei nuclei familiari destinatari degli interventi, anche in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, in attuazione del PON Metro Città Metropolitana di Reggio Calabria – Asse 3 Servizi per l’Inclusione Sociale».

«Ogni dettaglio relativo all’invio della domanda – ha aggiunto – si può facilmente reperire sul sito internet dell’Ente che, successivamente alla compilazione, andrà presentata, a partire dalle 8:00 del prossimo 17 gennaio e fino alle 12:00 del 4 marzo, sempre sulla piattaforma web raggiungibile all’indirizzo https://contributoalloggiativo.reggiocal.it messa a disposizione da Palazzo San Giorgio. La richiesta potrà riguardare entrambe le annualità 2019/2020 o solamente una delle due».



«Purtroppo – ha concluso l’assessore Delfino – l’emergenza Covid non è finita e l’Amministrazione comunale sta mettendo in campo ogni misura necessaria ad arginare la crisi economica e sociale che sta colpendo numerose famiglie. I contributi per gli affitti, dunque, si inseriscono in questo contesto ed assumono un’importante rilevanza nel sopperire alle difficoltà cui stanno andando incontro molti cittadini. Devo, altresì, ringraziare dirigenti e funzionari del Settore Politiche sociali che, in un periodo complesso come quello che stiamo vivendo, contribuiscono alla buona riuscita dell’attività amministrativa con un impegno ed una dedizione davvero encomiabili»