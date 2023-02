Nuovo Commissariato a Cirò Marina, Ferro (FdI): “Rafforzata la presenza della Polizia in una realtà molto delicata”

“L’istituzione del Commissariato distaccato di Polizia di Cirò Marina è un impegno che come Fratelli d’Italia avevamo assunto con le comunità locali e i sindacati di Polizia, e che abbiamo mantenuto appena arrivati al Governo”. E’ quanto afferma il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, dopo l’approvazione da parte del ministero dell’Interno degli Schemi Generali di pianificazione presidiaria delle Forze di Polizia a competenza generale, per l’anno 2023, che prevedono l’istituzione del nuovo presidio in provincia di Crotone.

“Grazie alla sensibilità del ministro Piantedosi – aggiunge il sottosegretario Ferro – siamo riusciti a rafforzare la presenza della Polizia di Stato in una realtà molto delicata, con l’obiettivo di intensificare l’attività di controllo del territorio e quella info-investigativa, per contrastare la criminalità organizzata e garantire una maggiore sicurezza dei cittadini”.