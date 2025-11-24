Nuovo collegamento aereo tra Calabria e Norvegia

SACAL, la società di gestione dell’aeroporto di Lamezia Terme, e Norwegian, la compagnia aerea leader nel mercato scandinavo, annunciano il nuovo volo stagionale tra Lamezia Terme e Oslo. Il collegamento sarà operativo dal 4 maggio 2026 fino al 19 ottobre 2026 con una frequenza settimanale ogni lunedì.

Questo nuovo volo rappresenta un passo significativo nell’ampliamento della connettività tra la Calabria e la Norvegia. Offrirà ai turisti norvegesi l’opportunità di scoprire la bellezza della Calabria, mentre permetterà ai viaggiatori italiani di raggiungere facilmente Oslo e i suoi suggestivi fiordi. Il collegamento contribuirà a rafforzare il profilo internazionale di entrambe le regioni e a stimolare il turismo.

DETTAGLI DELLA ROTTA

ROTTA FREQUENZA Orario PRIMO VOLO LAMEZIA TERME – OSLO Lunedì Partenza da Oslo: 14:00 Arrivo a Lamezia Terme: 18:00 Partenza da Lamezia Terme: 18:45 Arrivo a Oslo: 22:45 04 Maggio 2026

Marco Franchini, Amministratore Unico di SACAL, ha commentato: “Siamo entusiasti di annunciare questo nuovo volo verso Oslo, che rafforza i legami tra la Calabria e la Norvegia. Questo nuovo collegamento offre ai turisti norvegesi l’opportunità di esplorare la nostra bellissima regione, mentre consente agli italiani di raggiungere facilmente la capitale norvegese. Il lancio di questo volo segna solo l’inizio di un periodo di grande crescita per l’aeroporto di Lamezia Terme. Questo nuovo servizio sarà un catalizzatore per incrementare il turismo internazionale e rafforzare la connessione tra Italia e Scandinavia. SACAL è impegnata a espandere la propria rete e a elevare la Calabria come destinazione turistica di prim’ordine.”

Magnus Thome Maursund, Chief Commercial Officer di Norwegian, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di lanciare questo nuovo servizio verso Lamezia Terme e non vediamo l’ora di accogliere i passeggeri norvegesi a bordo. Siamo certi che molti norvegesi scopriranno presto la bellezza della Calabria, così come speriamo che gli italiani scelgano Oslo come loro prossima destinazione. Oslo, con i suoi fiordi spettacolari e la sua vibrante scena culturale, è una delle destinazioni più amate dai turisti di tutto il mondo.”

L’hub di Oslo: una porta d’accesso strategica al Nord America

Oltre a collegare direttamente la Calabria alla Norvegia, il nuovo volo apre ai passeggeri calabresi la possibilità di sfruttare le numerose prosecuzioni offerte da Norwegian dall’hub di Oslo verso il Nord America. Grazie ai collegamenti efficienti e a tariffe estremamente competitive, i viaggiatori potranno raggiungere destinazioni come Stati Uniti e Canada in modo comodo, conveniente e con tempi di transito ottimizzati.

Un impegno per la sostenibilità – Norwegian è impegnata a offrire viaggi economici e sostenibili. Con una flotta moderna progettata per ridurre le emissioni di CO2, la compagnia è all’avanguardia nell’adozione di pratiche ecologiche e nel promuovere viaggi responsabili e efficienti.