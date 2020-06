Nuovo caso di Coronavirus nel Vibonese: 35enne con principio d’infarto positivo al primo tampone

È giunto in ospedale per un principio d’infarto, ma una volta effettuati gli accertamenti è risultato positivo al Coronavirus (questo almeno l’esito del primo tampone). Una persona di origini pakistane ha così scoperto casualmente di essere probabilmente colpito da Covid-19. Il 35enne aveva accusato dolori al petto e per questo aveva raggiunto lo “Jazzolino”: la situazione ha poi imposto il trasferimento al centro specializzato di Catanzaro. Secondo le prime informazioni, l’uomo – che lavora come magazziniere in un supermarket del Vibonese – sarebbe tornato da Matera negli ultimi giorni.