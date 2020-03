Nuovo caso di Coronavirus a Catanzaro, Santelli: “Monitoriamo la situazione”

“Un uomo di 67 residente a Catanzaro è risultato positivo al test Coronavirus effettuato oggi presso l’ospedale Pugliese di Catanzaro dove si trova ricoverato nel reparto di Malattie infettive dalla sera del 2 marzo”.



È quanto afferma il presidente della Regione Calabria Jole Santelli che spiega che “il paziente era stato, negli ultimi 10 giorni, in una località turistica del Nord, prossima alla cosiddetta zona rossa. Come previsto dal protocollo, il campione per il test di conferma è stato inviato all’Istituto Superiore di Sanità e si è ora in attesa della conferma”.