Nuovi voli Reggio Calabria, il commento di Tilde Minasi: “Occhiuto è riuscito dove altri avevano fallito”

«Le 16 nuove rotte, di cui 5 nazionali e 11 internazionali, che dovrebbero essere attivate dalla prossima primavera da e per gli aeroporti calabresi è una notizia eccellente, e lo è soprattutto con riferimento al Tito Minniti di Reggio, sul quale se ne concentreranno 8. Voglio complimentarmi con il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, per essere riuscito là dove in precedenza gli altri avevano fallito.

Come dico sempre, il buon lavoro porta a buoni risultati».

La senatrice della Lega, Tilde Minasi commenta così l’annuncio, diramato nelle scorse ore proprio dal governatore Occhiuto, circa la partecipazione di due importanti compagnie low-cost, Ryanair e Easyjet, alla manifestazione di interesse varata dalla Regione per l’attivazione di nuovi voli da e per gli aeroporti calabresi.

«Come ha giustamente sottolineato il presidente – dice la senatrice – la risposta delle due compagnie aeree ricompensa gli sforzi della Regione per promuovere le bellezze e l’offerta del territorio, reso evidentemente appetibile, tanto da richiamare in Calabria Aziende che altrove stanno tagliando le tratte. Un bel cambio di passo rispetto al passato, se si considera che l’ultima manifestazione di interesse, del 2018, andò deserta.

Il fatto, poi, che – continua Minasi – 8 di questi nuovi voli riguarderanno lo scalo reggino ci riempie di ancora maggiore soddisfazione, perché consentirà al nostro aeroporto di rafforzare il trend di crescita del numero dei passeggeri, in attesa che l’Infrastruttura sia definitivamente adeguata dopo l’eliminazione dei vincoli di operatività.

Su questo fronte – specifica la Senatrice – dopo la prima importante riunione al Ministero si sta continuando a lavorare in interlocuzione con tutti i soggetti deputati. Certo, il percorso non è breve, servirà ancora qualche tempo perché tutti i passaggi necessari siano compiuti e quindi, nel frattempo, l’attivazione delle nuove rotte potrà offrire al territorio e a tutta l’Area dello Stretto un importantissimo servizio, ponendo rimedio ai tantissimi disagi dei reggini che si spostano da e per la Calabria e attraendo, già nell’immediato, anche nuovi flussi turistici e di affari.

Grazie, dunque, – conclude la senatrice – al governatore per il suo impegno e buona prosecuzione di lavoro!»