Nuovi traguardi per l’Asd “San Bruno”: premio Fair Play al torneo “Hummers”

Arrivano nuovi successi per l’associazione sportiva dilettantistica “San Bruno” che ieri è stata fra i partecipanti del torneo “Hummers” a Martelletto Settingiano. Gli atleti coinvolti, facenti parte della “Categorie 2013/2014”, si sono non solo piazzati sul podio classificandosi terzi, ma hanno vinto anche il premio in un certo senso più prestigioso, ovvero quello relativo al Fair Play. Tale premio viene concesso ad una sola squadra, quella che si è dimostrata la più corretta e rispettosa in assoluto, quella che in campo ha fatto vincere lo sport. L’obiettivo principale della scuola calcio “San Bruno” è infatti quello di infondere nei ragazzi il principio dei più sani valori sportivi, cioè il rispetto dell’avversario e la costante tenuta di comportamenti corretti in campo e fuori. Dunque, prosegue a gonfie vele il progetto disegnato da mister Michele Zaffino di coltivare giovani talenti e di intervenire contestualmente in campo sociale.