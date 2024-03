Nuovi successi per l’Asd “San Bruno”. E il bomber Michele Zaffino tocca quota 200 reti

È un periodo alquanto soddisfacente per l’Asd “San Bruno”. Mentre mister Michele Zaffino, grazie alla rete messa a segno con il Real Montepaone nella gara contro Promosport, raggiunge i 200 gol realizzati nei Campionati dilettantistici, la scuola calcio continua a mietere successi sia a livello di risultati sportivi sia come adesioni al progetto. Sono ormai cento i bambini che svolgono la preparazione con il team serrese in un clima di sempre maggiore entusiasmo e di rispetto del prossimo.

La scuola calcio svolge infatti anche una funzione educativa e socializzante permettendo a tanti giovanissimi di esprimere al meglio il loro talento e di sviluppare il loro carattere. Sono diversi infatti gli esempi di bambini che si sono aperti ed integrati in un contesto di rapporti personali sereni e costruttivi. Sul campo l’Asd “San Bruno” ha conquistato la vetta nelle Categorie “Mini” e“Propaganda” del Campionato Pgs staccando nettamente gli avversari e dimostrando doti tecniche non indifferenti. Trionfo anche per la Categoria “Under 15” piazzatasi sul gradino più alto del podio. Sembra dunque funzionare il mix di esperienza e competenze calcistiche predisposto dal presidente Cosmo Zaffino, dal direttore generale Fernando Staltari e dai tecnici Michele e Salvatore Zaffino.

La dirigenza ha espresso “viva soddisfazione” per “gli obiettivi centrati” e soprattutto “per la crescita umana e sportiva di ragazzi che seguono gli insegnamenti con passione e dedizione e che vedono nello sport uno strumento di sano confronto e di sviluppo personale”.